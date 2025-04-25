UCLG-MEWA Heyeti Kütahya\'da Ziyarette Bulundu

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Denetim Kurulu ve Mali Yönetim Komitesi Toplantısı kapsamında Kütahya'ya gelen heyet, şehirde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Heyette; Gölcük Belediye Başkanı Avukat Ali Yıldırım Sezer, Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) Denetim Kurulu Üyesi Metin Özdemir ile Safranbolu Belediyesi Dış İlişkiler Koordinatörü Hilal Yılmaz yer aldı. Kütahya Belediyesi Etüd Proje Müdürü Mehmet Zenci ve belediye personelinin eşlik ettiği programda, şehrin önemli kültürel ve sosyal noktaları ziyaret edildi.

İlk durak Kent Tarihi Müzesi oldu. Burada şehrin tarihine dair detaylı bilgiler edinen heyet, ardından Germiyan Sokak'ta yer alan ve UNESCO tarafından tescilli kültürel miraslarımızdan biri olan UNESCO Konağı'na geçti. Ziyaretin en özel anlarından biri ise, Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü sahibi Çini Ustası Mehmet Gürsoy ile gerçekleşti. Heyet, Gürsoy'dan geleneksel Türk çini sanatı hakkında bilgi aldı.

Program kapsamında Kütahya Belediyesi tarafından yürütülen sosyal projeler de yerinde incelendi. Gönül Dolabı, Aile Yaşam Merkezi ve Erkek Yaşam Merkezi gibi insan odaklı projeleri gezen konuklar, çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

UCLG-MEWA heyeti, Kütahya'nın zengin tarihi, kültürel değerleri ve toplumsal projeler konusundaki vizyonunu takdirle karşıladıklarını ifade etti. - KÜTAHYA