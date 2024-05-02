Ukrayna\'nın Antalya Konsolosu Marmaris Belediye Başkanı\'na tebrik ziyaretinde bulundu

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Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye tebrik ziyaretinde bulundu.

Marmaris'in turizmde ana pazarlarından biri olan Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Belediye Başkanı Ünlü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Oleksandr Voronin'e teşekkür etti. Görüşmede turizmde işbirliği ve yakın ilişkilerin devamı konusunda fikir birliğine varılırken Başkan Acar Ünlü "Sürdürülebilir bir turizm için her zaman iş birliğimiz ve yakın ilişkilerimiz en üst düzeyde devam edecek" şeklinde konuştu. Oleksandr Voronin de yeni başkana görevinde başarılar dileyerek, her zaman iş birliğine açık olduklarını kaydetti. - MUĞLA