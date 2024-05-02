Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Marmaris Belediye Başkanı'na tebrik ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Marmaris Belediye Başkanı'na tebrik ziyaretinde bulundu

Ukrayna\'nın Antalya Konsolosu Marmaris Belediye Başkanı\'na tebrik ziyaretinde bulundu

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin'i tebrik ziyaretinde ağırladı. Görüşmede turizmde işbirliği ve yakın ilişkilerin devamı konuşuldu.

02.05.2024 16:41  Güncelleme: 16:45
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Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye tebrik ziyaretinde bulundu.

Marmaris'in turizmde ana pazarlarından biri olan Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Belediye Başkanı Ünlü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Oleksandr Voronin'e teşekkür etti. Görüşmede turizmde işbirliği ve yakın ilişkilerin devamı konusunda fikir birliğine varılırken Başkan Acar Ünlü "Sürdürülebilir bir turizm için her zaman iş birliğimiz ve yakın ilişkilerimiz en üst düzeyde devam edecek" şeklinde konuştu. Oleksandr Voronin de yeni başkana görevinde başarılar dileyerek, her zaman iş birliğine açık olduklarını kaydetti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Marmaris Belediye Başkanı'na tebrik ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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