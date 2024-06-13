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Ula'da ziraat arazisinde çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü

MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesi Portakallık Elmalı Mahallesi'ndeki ziraat arazisinde çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Ula ilçesi Portakallık Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ziraat arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Yangının çıktığı alanın çevresindeki ziraat arazileri ve yerleşim yerlerinin zarar görmemesi için ekipler yoğun çaba harcarken ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının gerçekleştirilmesinin ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.