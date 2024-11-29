Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu\'ndan Sakarya\'ya Ziyaret

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı ziyaret etti. Sakarya'ya destekleri için Bakan Uraloğlu'na teşekkür eden Başkan Alemdar, "Raylı sistem hattı ve Şehir Hastanesi bağlantı yolları başta olmak üzere şehrimizin ulaşım projelerini paylaştık. Bakanımızın toplantıda da ifade ettiği gibi Şehir Hastanesi bağlantı yolları için proje çalışmalarımızı başlatıyoruz. Hayırlı olsun" dedi. Bakan Uraloğlu ise "Şehrimizin kalkınması ve yarınları için birlikte yapacağımız çok iş var" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bir dizi programlara katılmak üzere gelmiş olduğu Sakarya'da,Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı ziyaret etti. Başkan Yusuf Alemdar'ın Bakan Uraloğlu'nu karşıladığı programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, Sakarya Vali Vekili Ersin Emiroğlu, AK Parti Milletvekili Lütfi Bayraktar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bürokratları, ilçe belediye başkanları, il müdürleri ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi bürokratları yer aldı.

Başkan Yusuf Alemdar, ziyarette Bakan Uraoğlu'na Sakarya'da yapılması planlanan ve devam eden ulaşım projelerine dair sunum yaptı. Alemdar sunumda şehrin merkez ulaşımına nefes olacak, proje ihalesi yapılan Kampüs-Sakarya Stadyumu Raylı Sistem Hattı'nın detaylarını paylaştı. Görüşmedeki önemli gelişmelerden biri de Sakarya Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu Projesi'nde kaydedildi. Bakan Uraloğlu, hastaneye ulaşımı sağlayacak bağlantı yollarının proje çalışmalarının başlatılmasını söyledi. Başkan Alemdar ise Bakan Uraloğlu'nu talimatıyla şehir hastanesi bağlantı yolları için proje çalışmalarına hızla başlatacaklarını açıkladı. Sakarya'ya destekleri için Bakan Uraloğlu'na teşekkür eden Başkan Alemdar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Alemdar, buluşmada raylı sistem hattı ve şehir hastanesi bağlantı yolları başta olmak üzere şehrin ulaşım projelerini Bakan Uraloğlu ile paylaştı. Alemdar, "Ulaşım projelerimize gösterdiği yakın ilgi için Bakanımıza teşekkür ediyorum. Raylı sistem hattıyla ilgili proje süreci devam ediyor. 2025 itibariyle Şehir Hastanemiz de inşallah hizmete başlayacak. Sağlık kampüsüne ulaşım için plan ve hazırlıklarımızı paylaştık. Bakanımızın da belirttiği gibi Şehir Hastanesi bağlantı yolları için proje çalışmalarımızı başlatıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Ulaşım alt yapımıza güç katacak projelerimizin şehre ivedilikle kazandırılması için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Sakarya 16 ilçesi, denizi, mavisi ve doğal güzellikleriyle ülkemizin incisi bir şehir. Aynı zamanda sanayisi ve tarımıyla ülke ekonomisine güç katan bir şehir. Biz Sakaryamızla alakalı geleceği de düşünerek çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunlardan birisi kentsel dönüşüm alanında yapılacak çalışmalardır. Aynı zamanda yeni ulaşım aksları ve altyapısıyla şehrimizi geleceğe hazırlamak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifade etmiş olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" derken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise, "Şehrimizin kalkınması ve yarınları için birlikte yapacağımız çok iş var. Bugün de karayolu ve demiryolu yatırımlarımız, liman ve otoyol projelerimizle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - SAKARYA