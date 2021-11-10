Ulu Önder Toroslar'da anıldı - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Toroslar'da da düzenlenen törenle anıldı.

Toroslar Belediyesi, Ulu Önder Atatürk'ü belediye hizmet binası önünde düzenlendiği çelenk sunma töreniyle yad etti. Belediye personelinin ve çevredeki vatandaşların hazır bulunduğu törende Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, törene katılan minik çocuklarla birlikte Atatürk'ü andı. Çelenk sunumunun ardından saatler 09.05'i gösterdiği anda siren sesi eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı yarıya indirildi.

"Atamızın izinde cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız"

"Bizler var oldukça, çocuklarımız ve gençlerimiz var oldukça Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır" diyen Başkan Yılmaz, " 10 Kasım, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği gün. Mustafa Kemal Atatürk, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Yemen'de yorulmuş bir milletin, sıkıntıya girmiş bir devletin yanı sıra Anadolu'yu işgal eden emperyalist güçlerin her türlü planına ve programına rağmen Kurtuluş Savaşımızı kazandı. Kendisi, 19 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Bandırma vapuruyla Samsun'a gitmek üzere ayrılırken, Anadolu'da, ülkenin her yerinde aydınların bir kısmı 'Amerikan mandasına, bir kısmı İngiliz'in kontrolü altına geçelim, başaramıyoruz' diyordu. Bir kısmı yılgındı, bir kısmı ise kendi menfaatlerini düşünüyordu. Buna rağmen büyük bir inanç ve iradeyle 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Erzurum, Sivas kongreleriyle ve Amasya Genelgesiyle milli iradeyi ortaya koydu. Bu güçle milletimiz, kazma, kürekle Kurtuluş Savaşı'nı verdi. Bununla da kalmadı, Çanakkale Savaşı'nda binlerce aydını, öğrencisi şehit olmuş bir toplumda yeni bir cumhuriyet inşa etti. ve bugün kendilerini medeni kabul eden birçok ülkeden ve toplumdan daha önce kadınlarımıza büyük haklar, insanımıza özgürlükler verdi. Biz halen O'nun bakışı ve görüşüyle Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak üzere aynı iradeyi taşıyoruz" şeklinde konuştu.

Toroslar Belediyesi önünde düzenlenen Atatürk'ü anma programına katılan minik çocuklar daha sonra Toroslar Belediyesi Gönül Bağı Çocuk Danışma Birimi çalışanlarıyla birlikte Atatürk Evi'ni ziyaret etti. Atatürk baskılı tişörtler giyen çocukların gözlerindeki Atatürk sevgisi ise görülmeye değerdi. Burada, Başkan Yılmaz'ın çocuklar için hazırlattığı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri olan "Nutuk" kitabı da miniklere hediye edildi. - MERSİN