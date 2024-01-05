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Uludağ'da Yabani Hayvanlar ve Yavruları Görüntülendi - Son Dakika
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Uludağ'da Yabani Hayvanlar ve Yavruları Görüntülendi

Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alanda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne ait fotokapanlar tarafından görüntülenen yavru ayı, geyik, yaban kedisi, tilki ve domuzlar renkli görüntüler oluşturdu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 'Dikkat ormanda bebek var' başlığı ile yabani hayvanlar ve yavrularını paylaştı. Engelli bir ayının 2 yavrusunu büyütmesi ise dikkat çekti.

Uludağ\'da Yabani Hayvanlar ve Yavruları Görüntülendi
05.01.2024 - 10:10,
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Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alanda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne ait fotokapanlar tarafından görüntülenen yavru ayı, geyik, yaban kedisi, tilki ve domuzlar renkli görüntüler oluşturdu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 'Dikkat ormanda bebek var' başlığı ile yabani hayvanlar ve yavrularını paylaştı.

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün ormana kurduğu foto kapanlara ilginç görüntüler takılmaya devam ediyor. Yabani hayvanların; özellikle anne ve yavrularının videosu sosyal medyada viral oldu. Anne tilki ile yavruları, yaban domuzu ile yavruları, yaban kedisi ile yavruları, ayı ailesi ve geyik ailesinin foto kapanlara takılan görüntüleri paylaşıldı.

Engelli ayı 2 yavrusunu büyütmüş

En son 1 yıl önce görüntülenen sağ ön kolu olmayan engelli anne ayı tam 1 yıl sonra 2 yavrusu ile birlikte bir kez daha foto kapana takıldı. Engelli anne ayının iki yavrusunu oldukça büyütmüş olduğu gözlerden kaçmadı. Engelli anne ayının sol ön kolunu bir ayı kapanına yada insanlarla girdiği mücadelede kaybettiği tahmin ediliyor. Anne ayının engelli olmasına rağmen iki yavrusunu da büyütmeyi başarmış olması onun yavrularına verdiği değeri gözler önüne seriyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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