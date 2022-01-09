Uludağ'da yoğun sise rağmen pistlerde adım atacak yer kalmadı - Son Dakika

Kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğun sise rağmen pistler doldu taştı.

Kar kalınlığının 40 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da hava sıcaklığı ise -3 dereceyi buldu. Yoğun sise rağmen pistlerde neredeyse adım atacak yer kalmadı. Özellikle günübirlikçiler pistleri doldurdu. Jandarma ekipleri kar motorlarıyla pistlerde sürekli devriye atarak tatilcileri siste kaybolmalara karşı uyardı. İlk kez Uludağ'a gelen tatilciler ise aşırı kalabalıktan şikayet etti.

İlk kez Uludağ'a geldiklerini ifade eden tatilciler 'Uludağ'ı çok beğendik. Harika bir yer ama hafta sonu gelinmez, çok fazla kalabalık var. Kalabalıktan yanımızdaki arkadaşlarımızı bulmakta zorluk çektik. Bugün aşırı sis var göz gözü görmüyor. Ancak buna rağmen yine de aşırı bir kalabalık var' dedi. - BURSA