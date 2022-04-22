Uludere Belediyesinden 3 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi - Son Dakika
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Uludere Belediyesinden 3 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi

22.04.2022 10:45
Uludere Belediyesinden 3 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi

Şırnak'ın Uludere Belediyesi, 3 bin ihtiyaç sahibi aileye Ramazan ayında gıda kolisi dağıttı.

Şırnak'ın Uludere Belediyesi, 3 bin ihtiyaç sahibi aileye Ramazan ayında gıda kolisi dağıttı. Belediye personelleri, ev ev, mahalle mahalle dolaşarak gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek'in talimatı üzerine ilçe genelinde belirlenen ihtiyaç sahibi 3 bin aileye Ramazan ayında gıda kolileri dağıtımı gerçekleşti. İlçe merkezi ve köylerde durumu iyi olmayan ailelerin evine kadar gıda kolilerini dağıtan başkan ve ekibi, vatandaşlar tarafından takdir edildi. Başkan Ürek, halkın hizmetinde her daim olacaklarını söyledi. Her yıl olduğu gibi bu yılda belediye olarak 3 bin aileye yardım kolisi dağıttıklarını aktaran Ürek, bu tür faaliyetlere Ramazan ayı boyunca devam edeceklerini, vatandaşların yanında olacaklarını ifade etti. - ŞIRNAK

Uludere Belediyesinden 3 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi
Uludere Belediyesinden 3 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi
Uludere Belediyesinden 3 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi

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Hisarcık, Ramazan, Uludere, Şırnak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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