ULUSDER Başkanı Polat, Atatürk'ü 88. yıl dönümünde Cumhuriyet vurgusuyla andı - Son Dakika
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ULUSDER Başkanı Polat, Atatürk'ü 88. yıl dönümünde Cumhuriyet vurgusuyla andı

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ULUSDER Başkanı Polat, Atatürk\'ü 88. yıl dönümünde Cumhuriyet vurgusuyla andı
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ULUSDER Başkanı Özcan Polat, Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Polat, mesajında bağımsızlık, Cumhuriyet ve çağdaşlaşma mirasına dikkat çekerek Atatürk'ün fikirlerinin bugün de yol gösterdiğini belirtti.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Derneği (ULUSDER) Başkanı Özcan Polat, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Polat, mesajında Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesi, Cumhuriyet'in kuruluşu ve çağdaş Türkiye idealinin önemine dikkat çekerek, onun fikirlerinin bugün de yol göstermeye devam ettiğini ifade etti. Atatürk'ün Türk milletine bıraktığı en büyük mirasın bağımsızlık, Cumhuriyet ve çağdaşlaşma anlayışı olduğunu belirten Polat, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin tarihine yön veren büyük bir lider olarak yalnızca bir Cumhuriyet değil, geleceğe umutla bakan bir ülke ideali bırakmıştır. Onun bizlere emanet ettiği değerlere sahip çıkmak, Cumhuriyetimizi korumak ve daha ileriye taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda üretmeye, çalışmaya, yatırım yapmaya ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya devam etmeliyiz. Güçlü bir Türkiye, ancak bilimle, eğitimle, üretimle ve birlik beraberlik içerisinde mümkündür. Aradan geçen yıllara rağmen Atatürk'ün fikirleri, mücadelesi ve milletimize kazandırdığı değerler önemini korumakta, bizlere yol göstermeyi sürdürmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve Cumhuriyet'in kuruluşunda emeği bulunan tüm kahramanları saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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