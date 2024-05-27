'Uluslararası Film Festivali' Sivas'ta başladı - Son Dakika
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'Uluslararası Film Festivali' Sivas'ta başladı

Sivas'ta ilk kez düzenlenen 'Uluslararası Film Festivali' bugün Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve birçok oyuncu ve yönetmenin katıldığı festival, şehrin kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtmayı hedefliyor. İletişim Fakültesi öncülüğünde düzenlenen festival, sinema tutkunlarını heyecanlandırıyor ve şehre renk katmayı amaçlıyor.

27.05.2024 17:10
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'Uluslararası Film Festivali' Sivas'ta başladı

SİVAS - Sinema tutkunlarını heyecanlandıran Sivas'ta ilk olan 'Uluslararası Film Festivali' bugün başladı.

Sivas Valiliği himayelerinde ve İletişim Fakültesi öncülüğünde gerçekleştirilen ve Sivas'ta ilk olan Uluslararası film festivali, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür merkezindeki açılış programıyla başladı. Düzenlenen açılış programına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Gülmez, öğretim üyeleri, öğrenciler, oyuncu ve yönetmenler katılım gösterdi.

"Bu festival şehrimizde kültür sanat rüzgarı estirecek"

Sivas'ın kültürel zenginliğiyle birçok filme, diziye ve belgesellere konu olduğunu belirten Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sivas, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra eşsiz doğası, geleneksel el sanatları ve yöresel mutfağıyla da ön plana çıkmıştır. Sivas'ın bu eşsiz birikimini dünyaya duyurmak tüm zenginliklerini tanıtmak ve herkese anlatmak için film yapımcılarına fırsat verilmesi çok önemlidir. Bu amaç doğrultusunda Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi öncülüğünde şehrimiz ilk defa film festivaline öncülük ediyor. Bunun heyecanını şehir olarak hep birlikte yaşıyoruz. İnanıyorum ki bu festival şehrimizde kültür sanat rüzgarı estirecek. Sinemaya ilgi duyan herkes şehrimizi daha yakından tanıyabilecek" şeklinde konuştu.

"Biz festivali yaparken kente bir renk katmak istedik"

Anadolu'da film festivali yapmak büyük bir motivasyondu diyen İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Safa Karataş; Biz festivali yaparken kente bir renk katmak istedik. Umarım bu renk herkese geçer. Dilerim ki herkes bu festivalden heyecan duyar. Önümüzdeki festivallerde her zaman daha iyisi için gayret göstereceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 'Uluslararası Film Festivali' Sivas'ta başladı - Son Dakika

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