Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı Eskişehir'de Düzenlendi - Son Dakika
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Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı Eskişehir'de Düzenlendi

Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı Eskişehir\'de Düzenlendi

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan'ın katılımıyla gerçekleşti. Konferans, yükseköğretimde kalitenin içselleştirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda bilimsel gelişmeleri, yenilikleri ve deneyimleri paylaşmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, uluslararası ve ulusal düzeydeki kalite güvencesi ajansları, akreditasyon kuruluşları ve yükseköğretim kurumları arasında etkileşim sağlamaktadır.

27.04.2024 10:38
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Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde, 25-26 Nisan 2024 tarihinde düzenlenen "Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansına" Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan katıldı.

Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Aslı Kaya'nın da hazır bulunduğu, ana teması "Yükseköğretimde Kalitenin İçselleştirilmesi ve İyileştirilmesi" olan "Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı" yükseköğretimde kalite güvencesi alanındaki bilimsel gelişmeleri, yenilikleri, deneyimleri ve farklı bakış açılarını bir araya getirmeyi amaçlıyor. Konferans, kalite güvencesi alanında gerçekleşen bilimsel paylaşımlar ve alandan güncel konuların münazara panellerin yanı sıra; uluslararası ve ulusal bazda kalite güvencesi ajansları, akreditasyon kuruluşları ve yükseköğretim kurumları gibi paydaşlar arasında etkileşim fırsatı sunması noktasında önemli bir boşluğu dolduruyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı Eskişehir'de Düzenlendi - Son Dakika

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