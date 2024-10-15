Ümit Hastaneleri'nden Türkülerle Dayanışma - Son Dakika
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Yerel

Ümit Hastaneleri'nden Türkülerle Dayanışma

Ümit Hastaneleri\'nden Türkülerle Dayanışma

Özel Ümit Hastaneleri, 'Gönlümüzdeki Türküler' konseriyle sağlık çalışanlarına destek oldu.

15.10.2024 10:06
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Eskişehir Yunus Emre Kültür Sanat Merkezi'nde Özel Ümit Hastaneleri'nin geleneksel Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi.

Özel Ümit Hastanesi çalışanlarından oluşan koronun ve Şef Polen Cengiz'in uzun bir çalışma sonucu sergilediği, 'Gönlümüzdeki Türküler' konseri izleyicilerden not aldı. Başarılı orkestra eşliğinde türkülerini seslendiren Özel Ümit Korosu, türkülerini mesleğini icra ederken yaşamını yitirmiş sağlık çalışanlarına armağan etti.

"Bu yalnızca bir konser değil"

Gecede konuşan Özel Ümit Hastaneleri Başhekimi Dr. Hakan Bozoğlu, organizasyonu gerçekleştiren Özel Ümit Hastaneleri Halkla İlişkiler Müdürü Gülay Özler'e teşekkür etti. Bozoğlu Sanat Yönetmeni Polen Cengiz'e de çiçek vererek, "Bugün burada, şirketimizin en değerli varlığı olan siz kıymetli çalışanlarımız tarafından düzenlenen bu harika etkinlikte bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu konser yalnızca müzik dolu keyifli bir akşam sunmakla kalmıyor; aynı zamanda ekip ruhunu, iş birliğini ve dayanışmayı pekiştiriyor" dedi.

"Hep birlikte daha nice başarıları paylaşacağımızdan hiç şüphem yok"

Sahnede performans sergileyen tüm çalışanları yürekten tebrik ettiğini ifade eden Bozoğlu, "Bu organizasyonu hayata geçiren tüm ekibe teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler için, böylesine büyük bir ailenin parçası olmak gerçekten gurur verici. Hep birlikte daha nice başarıları paylaşacağımızdan hiç şüphem yok." şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Hastane, Sağlık, Yerel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ümit Hastaneleri'nden Türkülerle Dayanışma - Son Dakika

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