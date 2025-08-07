Ümraniye Belediyesi 7 Haftalık Yaz Kur\'an Kursu\'nu Tamamladı

Ümraniye Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Yaz Kur'an Kursu, 7 haftalık eğitimin ardından düzenlenen kapanış programıyla sona erdi.

30 Haziran - 15 Ağustos tarihleri arasında 7 farklı merkezde düzenlenen kurslarda toplam bin 233 öğrenci eğitim aldı. Elifba, Kur'an-ı Kerim, siyer, ilmihal, değerler eğitimi ile akıl ve zeka oyunları eğitimi verilen kursta öğrenciler aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinliklerle de buluşturuldu. Kapanış programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ali Fıstık'ın tilavetiyle duygulu anlar yaşanırken, öğrenciler tarafından sahnelenen ilahiler, şiirler, hadis oratoryosu, drama ve Karagöz-Hacivat gösterileri izleyicilerden tam not aldı. Programda, çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

Programda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Yaz Kur'an Kursu ile çocuklarımızın manevi ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Gayretlerinden dolayı tüm öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyor, velilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL