Ümraniye Belediyesi'nden 'Gençlik ve Spor Yürüyüşü' - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi'nden 'Gençlik ve Spor Yürüyüşü'

19.05.2022 16:20
Ümraniye Belediyesi'nden 'Gençlik ve Spor Yürüyüşü'

Ümraniye Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Gençlik ve Spor Yürüyüşü düzenledi.

Ümraniye Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Gençlik ve Spor Yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe mehter takımı ve büyük bayraklarla birlikte 26 farklı branştan 690 sporcu ve 200 eğitmen katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Yürüyüşü gerçekleştirerek farklı bir etkinliğe imza attı. 26 farklı branştan 690 sporcu ve 200 eğitmenin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, sporcuların trafiğe kapalı Alemdağ Caddesi'nde toplanmasıyla başladı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da yürüyüşe katılarak gençlerle birlikte en ön safta yer aldı. Mehter takımı eşliğinde marşlar söyleyerek yürüyen sporcular, eski santral meydanında yürüyüşü sonlandırdı. Sporcuların ve diğer vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşte Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a bol bol tezahürat yapıldı.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşunun ardından kutlamalar başladı. Kutlamalarda öğrencilerin yanı sıra Çekmeköy'deki öğretmenlerinden oluşan grubun oyunları büyük beğeni topladı. Yürüyüş sonrası konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız. Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde gençlerimizle, yaşlılarımızla, bütün herkesle bayrak merasimi yapıyoruz. Şimdi burada da konuşmalar yapacağız. Dünyada hiçbir ülkenin küçük çocuklarına 23 Nisan, gençlerine 19 Mayıs'ta bir bayram yok. Çok şükür cumhuriyetimizde bu bayram gençlerimize armağan edilmiştir. Kutluyorum gençlerimizi. Gençlerimiz dinamik. Ülkesini, milletini, dinini, vatanını ve bayrağını seven gençliğimizle gurur duyuyoruz. Bu sebeple gençliğimize armağan edilen bu bayramda başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere tüm silah arkadaşlarını yad ediyorum" dedi.

Etkinlikler düzenlenen yürüyüş, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. - İSTANBUL

Ümraniye Belediyesi'nden 'Gençlik ve Spor Yürüyüşü'
Ümraniye Belediyesi'nden 'Gençlik ve Spor Yürüyüşü'
Ümraniye Belediyesi'nden 'Gençlik ve Spor Yürüyüşü'
Ümraniye Belediyesi'nden 'Gençlik ve Spor Yürüyüşü'
Ümraniye Belediyesi'nden 'Gençlik ve Spor Yürüyüşü'
Ümraniye Belediyesi'nden 'Gençlik ve Spor Yürüyüşü'
Ümraniye Belediyesi'nden 'Gençlik ve Spor Yürüyüşü'

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Hafik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı Hafik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ümraniye Belediyesi'nden 'Gençlik ve Spor Yürüyüşü' - Son Dakika


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