Ümraniye Belediyesi'nden Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi'nden Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği

Ümraniye Belediyesi\'nden Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği

Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifinin 1453. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve diğer katılımcılar dualar ve konuşmalarla etkinlikte bir araya geldi.

21.09.2024 16:28  Güncelleme: 16:32
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Ümraniye Belediyesi tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde özel bir program düzenlendi.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (Sallallahü aleyhi ve sellem) dünyaya teşrifinin 1453. yıl dönümü münasebetiyle Ümraniye Belediyesi tarafından Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde özel bir program düzenlendi. Yapılan programa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye eski Kaymakamı ve yeni Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Ümraniye İlçe Müftüsü Abdulkerim Çelik, Ümraniye Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen, Şair Dursun Ali Erzincanlı, Prof.Dr. Mehmet Emin Maşalı olmak üzere birçok öğrenci ve vatandaşlar katılım gösterdi. Kur'an'ı Kerim tilaveti ile başlayan program konuşmacıların kürsü konuşması ile devam etti. Ayrıca programda Şair Dursun Ali Erzincanlı, Ali Hardal ve İlahi Grubu, son olarak da Prof.Dr. Mehmet Emin sahne aldı. Programın sonunda Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım Prof.Dr. Mehmet Emin Maşalı'ya çiçek taktim etti.

"Peygamber Efendimizi ruhumuzda hissetmeliyiz"

Programa katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Mevlid-i Nebevi münasebetiyle Ümraniye'mizde müftülüğümüzle birlikte belediyemiz olarak Ümraniye'de yaşayan kardeşlerimize, öğrencilerimize, hocalarımıza ve bütün vatandaşlarımıza bu programı yapalım dedik. Çok güzel bir program icra ettiler. Ben katılan bütün katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Konuşma yapan Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı hocamıza ve diğer katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Peygamber Efendimizi ruhumuzda hissetmeliyiz, yaşamalıyız. Onun sünnetiyle, konuşmalarıyla hayatımızı devam ettirmeliyiz. Onun için Peygamberimizi ne kadar çok konuşursak, ne kadar onun güzel sözlerinden istifade edersek o kadar güzel insan olmaya, o kadar güzel varlıklar olmaya devam ederiz. Onun için bizi yaratan Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği son peygamberi ne kadar iyi anlarsak, o sebeple bu programları da onun için yapıyoruz. Onun sünnetiyle yaşamayı Cenab-ı Hakk hepimize nasip etsin diyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ümraniye Belediyesi'nden Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği - Son Dakika

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