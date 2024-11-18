Ümraniye Belediyesi'nden Yeni Doğan Bebeklere Destek - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi'nden Yeni Doğan Bebeklere Destek

Ümraniye Belediyesi\'nden Yeni Doğan Bebeklere Destek

Ümraniye Belediyesi, 'Hoş Geldin Bebek' projesi ile yeni doğan bebeklerin ailelerine hediye paketleri dağıtarak destek olmaya devam ediyor. Proje kapsamında bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler içeren paketler, ailelere ulaştırılıyor.

18.11.2024 11:49  Güncelleme: 11:52
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Sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda vatandaşların yanında olan Ümraniye Belediyesi, yeni doğan bebeklerin ailelerine destek olarak sevinçlerine ortak olmaya devam ediyor.

İlçede ikamet eden ailelerin yeni doğan bebeklerine hediye paketleriyle destek olan Ümraniye Belediyesi, "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında, bebek sahibi olan ailelere bebeklerin bakımında ihtiyaç duyulan çeşitli malzemelerden oluşan özel hediyeler veriyor. Paket içerisinde bebek bezi, zıbın, battaniye, emzirme örtüsü, emzik, biberon, çorap, ateş ölçer ve tırnak makası gibi bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler ile Başkan İsmet Yıldırım'ın selamları ve hayırlı olsun dileklerinin yer aldığı bir mektup yer alıyor. 2014 yılında başlayan proje ile bugüne kadar 34 bin 18 bebek ziyaret edildi. Projeye Ümraniye'de ikamet eden ve yeni doğan bebeği olan tüm anneler başvuru yapabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ümraniye Belediyesi'nden Yeni Doğan Bebeklere Destek - Son Dakika

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