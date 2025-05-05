Ümraniye'de Miniklerden Çiçek Dikme Etkinliği - Son Dakika
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Ümraniye'de Miniklerden Çiçek Dikme Etkinliği

Ümraniye\'de Miniklerden Çiçek Dikme Etkinliği

Ümraniye Belediyesi'nin çevre bilinci aşılayan eğitim programı kapsamında 50 ilkokul öğrencisi, Osmangazi Millet Bahçesi'nde kendi elleriyle çiçek dikti. Etkinlik, çocuklara doğa sevgisi ve sürdürülebilirlik konularında uygulamalı eğitim imkanı sundu.

05.05.2025 16:39  Güncelleme: 16:47
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Ümraniye Belediyesi'nin çevre bilinci aşılayan eğitim programı kapsamında bir araya gelen 50 ilkokul öğrencisi, Osmangazi Millet Bahçesi'nde kendi elleriyle çiçek dikti. Minikler hem doğayı tanıdı hem de sürdürülebilir bir gelecek için ilk adımlarını attı.

Ümraniye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, ilçe genelindeki okullarda çocuklara yönelik çevre eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Sıfır atık, geri dönüşüm, doğa sevgisi ve sağlıklı çevre konularında verilen eğitimlerin ardından bu kez uygulamalı bir etkinlikle minikler toprakla buluşturuldu. Osmangazi Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte 50 ilkokul öğrencisi, öğrendikleri bilgiler ışığında ilk kez kendi elleriyle çiçek dikti. Hem çevre bilincinin hem de doğayla bağ kurmanın önemini pekiştiren bu etkinlikte çocuklar büyük heyecan yaşadı.

Ümraniye Belediyesi yetkilileri, geleceği emanet edeceğimiz çocuklara çevre farkındalığını erken yaşta kazandırmak için bu tür projeleri sürdüreceklerini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ümraniye'de Miniklerden Çiçek Dikme Etkinliği - Son Dakika

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