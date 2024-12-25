Umre Seminere Besni'de - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Umre Seminere Besni'de

Umre Seminere Besni\'de

Besni Hacı Reşit Emre Camisi'nde umreye gidecekler için seminer düzenlendi, ibadet kuralları anlatıldı.

25.12.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde umre için kutsal topraklara gidecekler için Besni Hacı Reşit Emre Camisi'nde seminer düzenlendi.

Besni Hacı Reşit Emre Camisi'nde gerçekleştirilen seminere, Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mevlit Haliloğlu, Müftü Yardımcısı Mehmet Fehmi Sevil ve Şube Müdürü Mehmet Ali Çetinkaya konuşmacı olarak katıldı.

Seminere, umreye gitmeye hazırlanan vatandaşlar ve aileleri katılım gösterdi. Umre adaylarının ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içinde yerine getirmeleri için düzenlenen seminerde, ibadetin usulüne uygun şekilde yapılması ve manevi bir yenilenme fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Katılımcılara, umre sırasında dikkat edilmesi gereken genel kurallar, idari işlemler ve kutsal topraklardaki ibadetlerin manevi anlamı konusunda detaylı bilgiler verildi. Eğitim, umrecilerin bilinçli ve huzurlu bir ibadet yapmalarına katkı sağlamayı amaçladı.

Besni Hacı Reşit Emre Camisi'nde düzenlenen umre seminerinde konuşan Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mevlit Haliloğlu, umre adaylarına yönelik anlamlı bir konuşma gerçekleştirdi. Müftü Haliloğlu, umreye gideceklerin kutsal topraklara yapacakları yolculuğun hayırlara vesile olmasını temenni ederek, ibadetlerini layıkıyla yerine getirmeleri için önemli tavsiyelerde bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür, Eğitim, Yerel, Yaşam, Besni, Son Dakika

Son Dakika Yerel Umre Seminere Besni'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:39 Türk-İş’ten hükumete tarihi asgari ücret resti geldi Türk-İş'ten hükumete tarihi asgari ücret resti geldi
14:37 Balıkesir’deki fabrika patlamasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı Balıkesir'deki fabrika patlamasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı
13:37 Erdoğan gazetecinin “Ek zam yapılacak mı“ sorusunu yanıtsız bıraktı Erdoğan gazetecinin "Ek zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
11:30 Kazakistan’da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
21:02 Victor Osimhen transferinde Galatasaraylıların hayallerini yıkan gelişme Victor Osimhen transferinde Galatasaraylıların hayallerini yıkan gelişme
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Yeni asgari ücret yüzde 30’luk zamla 22 bin 104 lira oldu Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
20:30 Balıkesir’deki patlama akıllara 10 yıl öncesini getirdi Balıkesir'deki patlama akıllara 10 yıl öncesini getirdi
20:29 TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı
20:23 Trump gözünü diktiği ülkeleri alışveriş sepetine ekledi Trump gözünü diktiği ülkeleri alışveriş sepetine ekledi
20:15 Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, İYİ Parti’den istifa etti Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, İYİ Parti'den istifa etti
20:00 İran 2 yıldır erişimine izin vermediği WhatsApp için kararını verdi İran 2 yıldır erişimine izin vermediği WhatsApp için kararını verdi
19:50 Kenan Yıldız, dünyanın en iyi takımlarından birine gidiyor Kenan Yıldız, dünyanın en iyi takımlarından birine gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 15:10:30. #1.11#
SON DAKİKA: Umre Seminere Besni'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.