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Afyonkarahisar İl Müftülüğünden yapılan açıklamada lise öğrencilerine yönelik 'umre' ziyareti ödüllü bilgi yarışması yapılacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili kurumun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, yarışmanın Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirileceği kaydedildi. Gençlik Bilgi Yarışması ismiyle gerçekleştirilecek programın lise öğrencilerine yönelik olduğu ve ödülün ise Umre ziyareti olduğu kaydedildi. Yarışmaya başvurulan ise bu gün itibari ile başladığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR