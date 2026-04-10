Ünlü İsimlere Uyuşturucu Soruşturması
Ünlü İsimlere Uyuşturucu Soruşturması

10.04.2026 00:33
İstanbul'da 14 şüpheli hakkında uyuşturucu soruşturması, 5'i serbest bırakıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 şüpheli, yurt dışı çıkış yasağı tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ürünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştildi. İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya", "Uyarıcı Madde Satın Almak", "Kabul Etmek veya Bulundurmak" ya da "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek"suçlarına iştirak ettiği tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan arama el koyma faaliyetlerinde 11 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 2 şüphelinin firar durumda arandığı; 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

5 şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı

Savcılık ifadeleri tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Burak Deniz, Emir Can İğrek, Elif Büşra Pekin, Ogün Alibaş ve Enes Güler yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı - İSTANBUL

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
