Üye Girişi
Ünsal "Soykırım ve Yüreğim İrevan'da Kaldı" romanını kaymakam Köroğlu'na hediye etti - Son Dakika

Ünsal "Soykırım ve Yüreğim İrevan'da Kaldı" romanını kaymakam Köroğlu'na hediye etti

07.01.2022 12:46
Ünsal "Soykırım ve Yüreğim İrevan'da Kaldı" romanını kaymakam Köroğlu'na hediye etti

Eğitimci, Gazeteci araştırmacı yazar Serdar Ünsal tarafından yazılan ve 1920 İrevan şehrinde yaşayan Türklerin Ermeni mezalimine uğrayarak doğdukları topraklardan kaçış hikayesinin anlatıldığı romanını ve soykırımı görenlerin dilinden anlattığı "Soykırım" kitabını Aralık İlçesi Kaymakamı...

Eğitimci, Gazeteci araştırmacı yazar Serdar Ünsal tarafından yazılan ve 1920 İrevan şehrinde yaşayan Türklerin Ermeni mezalimine uğrayarak doğdukları topraklardan kaçış hikayesinin anlatıldığı romanını ve soykırımı görenlerin dilinden anlattığı "Soykırım" kitabını Aralık İlçesi Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu'na hediye etti.

Bir süre önce göreve başlayan Aralık İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu'na kitabıyla ilgili bilgi veren yazar Serdar Ünsal, "Romanım gerçek yaşanmış bir hikayedir. Daha doğrusu baba annemin İrevan'dan Ermenilerin saldırısı sonucu kaçışlarının hikayesidir. İrevan'dan Aras Nehri'ne oradan İran'a İran'dan da Iğdır'a gelip bin bir zorluklarla yaşamaya çalıştığı bir yaşam öyküsüdür. Babaannem İrevan'da evini, sevdiklerini, babasını bırakarak kocasıyla kızıyla İran'a kaçarken Ermeniler tarafından Aras Nehri'nde kocasının vurulmasını ölünceye kadar unutamadı. İşte Ermeni mezalimini en iyi şekilde bu romanda anlatmaya çalıştım. Ermeniler sözde soykırım yalanlarının her alanda anlatan kitaplar yazıyorlar. Bu roman Ermeni yalanlarını çürütecek boyutta. Ermenilerin gerçek yüzünü herkes bir daha yakından görmek için romanı okumalıdır. Kısacası okuyucu, "Yüreğim İrevan'da Kaldı" romanında Vatana, İrevan'a hasret ölenlerin hikayesini, Ermenilerin yaptığı zulmü, Ermenilerin 1920 yılında İrevan'da yaptıkları vahşeti Aras Nehri'ni kan gölüne çevirmelerini, eşi kocadan, anneyi yavrusundan, anne ve babayı evladından ayırmalarını, bir Hocalı faciasının benzerini okuyacak, hüzünlenecek, üzülecek. Soykırım kitabında da Ermeni vahşeti yaşayanların dilinden anlatılıyor" dedi.

Aralık İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu ise, "Tebrik ederim bu tarihi konuları roman dilinde anlatmanız güzel bir olay, en kısa zamanda okuyacağım. Türk Milleti asil bir millettir kimseye soykırım yapmaz. Asıl soykırımı Ermeniler yapmıştır. Iğdır'da da bunu toplu mezarlarda görmek mümkün. Başarılar dilerim" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Ünsal Soykırım ve Yüreğim İrevan'da Kaldı romanını kaymakam Köroğlu'na hediye etti

YORUMLAR
500

Soykırım, Hisarcık, Aralık, Ermeni, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ünsal 'Soykırım ve Yüreğim İrevan'da Kaldı' romanını kaymakam Köroğlu'na hediye etti - Son Dakika


Alanyaspor'da korkutan gelişme! Tam 12 isim koronaya yakalandı! Futbolda gözler TFF'ye çevrildi Alanyaspor'da korkutan gelişme! Tam 12 isim koronaya yakalandı! Futbolda gözler TFF'ye çevrildi         
12:47
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13
Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar         
11:24
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42
Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti         
15:17

Son Dakika Haberleri
12:27 Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi
12:26 Pelin Akil'den eşi Anıl Altan'a övgü dolu sözler
12:15 Nuri Şahin'e beklenmedik çıkış: "Harvard'da okumuş ama 10 kişi kalan Kayseri'ye yenildi"
12:13 Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi
12:12 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yarın iş dünyasının patroniçeleriyle bir araya gelecek
12:04 Devenin ısırdığı adam, hayatını kaybetti
11:48 Hamit Kocabey'e MHP'de üst düzey görev
11:46 Kadın kılığında komşusuna çekiçle saldıran zanlı serbest! Mağdur ise evine giremiyor
11:45 188 yıllık pideci ekonomik krize dayanamadı
11:39 İngilizler duyurdu! Ozan Tufan'ın kulübü Watford, Fenerbahçeye'ye "Geri alın" dedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 12:52:34. #1.13#
SON DAKİKA: Ünsal "Soykırım ve Yüreğim İrevan'da Kaldı" romanını kaymakam Köroğlu'na hediye etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement