Unutulmaya yüz tutan bakırcılık mesleği Erzincan'da yaşatılmaya çalışılıyor - Son Dakika
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Unutulmaya yüz tutan bakırcılık mesleği Erzincan'da yaşatılmaya çalışılıyor

24.04.2022 15:33

Unutulmaya yüz tutan bakırcılık mesleği Erzincan'da yaşatılmaya çalışılıyor Erzincan'da bakır ustaları, hediyelik eşya ve günlük mutfak gereçleri kullanımlarıyla kaybolmaya yüz tutmuş bakırcılığı yaşatmaya çaba gösteriyorlar.

Unutulmaya yüz tutan bakırcılık mesleği Erzincan'da yaşatılmaya çalışılıyor

ERZİNCAN - Erzincan'da bakır ustaları, hediyelik eşya ve günlük mutfak gereçleri kullanımlarıyla kaybolmaya yüz tutmuş bakırcılığı yaşatmaya çaba gösteriyorlar.

Bakır mutfak eşyalarına ilginin her geçen gün azalması ile birlikte unutulmaya yüz tutan bakır ürünleri, korona virüsün etkisiyle ve sağlığın önem kazanmasıyla birlikte tekrar rağbet görmeye başladı.

Daha sağlıklı olması nedeniyle Erzincan'ın binlerce yıllık geçmişine ışık tutan bakır ürünler vatandaşların tercihi oldu.

Erzincan'da bakır atölyesi olan Erol Bulut, diğer mutfak ürünlerine oranla bakır kapların daha sağlıklı ve kullanışlı olduğunu söyleyerek, "Bakır çaydanlık ve semaver sıcak suyu çabuk ısıtır geç soğutur. Çaydanlık ve semaverlerdeki çayın lezzetini başka hiçbir şeyde alamazsınız. Bakır sürahi ise soğuk suyun ısınmasını önler. Suyun içindeki bakterileri öldürür" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı bir yaşam için her evde bakır ürünlerin bulunması gerektiğine dikkat çeken Bulut, bakır ürünlerin yapım ve işlemesinin çok zor olduğunu ve bütün aşamalarının atölyede yapıldığını ifade ederek, "Bakır ilk önce polisajdan keçeye girer. Daha sonra sıvamaya girer ve burada şeklini alır. Bakırın parlaması için fırça işlemi uygulanır. Bir sonraki aşamada yıkanıp, kurutularak bant işlemine geçilir. Bant işleminden sonra boyanan ve vernik atılan bakır süsleme için işleme ve kart işlemlerinden geçerek son halini alır" dedi.

Bakırın el sanatı olması nedeniyle zor üretildiğini ve usta bulmakta zorluk çektiklerini kaydeden Bulut, bir dönem unutulmaya yüz tutan bakırın virüs nedeniyle rağbet gösterdiğini ifade etti.

Yeraltı Çarşısında bakır esnaflığı yapan Ümit Deniz ise Erzincan ekonomisine katkı sağlayan bakır madeninin çok bilinmese de tıbbi yönden birçok faydası olduğunun ispatlandığını ve bakırın altın çağında olduğunu ifade etti.

Deniz, bakırın sağlık açısından önem kazandığını şifa kaynağı olduğunu belirterek, bakır tavanın 50-60 TL'den, fincan takımının 100-150 TL'den, sürahinin ise 250 TL'den satışa sunulduğunu kaydetti.

Şifa kaynağı olan bakır ürünlerin kalitesi ve işçiliğine göre fiyatları değişiyor.

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Türk Lirası, Erzincan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Unutulmaya yüz tutan bakırcılık mesleği Erzincan'da yaşatılmaya çalışılıyor - Son Dakika


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