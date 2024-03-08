Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı: AK Parti her zaman kadınlara yönetimde yer verdi

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Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar kadınlara her zaman yönetimde yer verdiğine dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımız demokrasinin öznesi ve nesnesi olarak siz kadınlarımızı göstermiştir" dedi.

Ünye Belediye Başkanı ve AK Parti Ünye Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tavlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ilçede faaliyet gösteren fındık fabrikalarını, tekstil atölyelerini ve otogarı ziyaret etti. Beraberinde AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan, Kadın Kolları Başkanı Neşe Akgül Tiyaloğlu, Belediye Meclis üyeleri ve Belediye Meclis Üyesi adayları ile parti yöneticileriyle birlikte ziyaretlerini gerçekleştiren Tavlı, kadın çalışanlara karanfil takdim ederek günlerini kutladı. Başkan Tavlı kadınların talep ve önerilerini de dinledi.

AK Parti'nin, kuruluşundan bugüne kadar kadınlara her zaman yönetimde yer verdiğini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Cumhurbaşkanımız demokrasinin öznesi ve nesnesi olarak siz kadınlarımızı göstermiştir. Hakikaten bugün Cumhurbaşkanımızın ve bizlerinde peşinde yürüdüğü davasının hiç yere düşmeden devam etmesinin en güçlü temel ayağı siz kadınlarımızsınız. Bugün siyasi partilerde baktığınızda kadınların milletvekili belediye meclis üyelikleri ve yönetim kurulu üyelikleri olsun seçilebilir yerden en çok aday gösterildiği parti, AK Parti'dir. Sizlerin güçlü kılınması noktasında Cumhurbaşkanımız her zaman destek olmuştur. İstihdam noktasında da sizlere pozitif ayrımcılıkla sağlamaya çalışıyor. Biz de Cumhurbaşkanımızın hizmet eri ve sizlerin de hizmetkarı olarak 2019 yılından bugüne kadar sizlere hizmet etmeye çalıştık" diye konuştu.

İlçede, altyapı ve üstyapı çalışmalarından kırsaldaki beton yol çalışmalarına, şehir merkezindeki kütüphanelerden kültür merkezine, organize sanayi bölgesinden istihdama kadar birçok alanda yatırım ve hizmetleri hayata geçirmek için çalıştıklarını kaydeden Tavlı, Ünye'de doğalgaz kullanım oranını yüzde 20'den yüzde 95'e çıkarttıklarının altını çizdi. Tavlı, sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdikleri birçok proje ile Karadeniz Bölgesi'nde birinci sırada yer aldıklarına dikkat çekerek, 31 Mart seçimleri için destek istedi. - ORDU