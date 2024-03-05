Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı: Yatırımlarımız ikinci dönemde de devam edecek

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Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Ulaşımda ciddi yatırımları hayata geçirdik. Verdiğimiz sözleri yerine getirerek halkımızın karşısına çıktık. Yatırımlarımız ikinci dönemde de devam edecek" dedi.

Ünye Belediye Başkanı ve AK Parti Ünye Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tavlı Pelitliyatak Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahallelinin sevgisi ile karşılanan Tavlı, esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla kucaklaştı. Başkan Tavlı'ya, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan, MHP Ünye İlçe Başkanı Murtaza Hacıimamoğlu, parti yönetimi ve belediye başkan yardımcıları da eşlik etti.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, burada yaptığı konuşmada, "Yıllardır Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayan, davasına sahip çıkan, Pelitliyataklı kardeşlerime teşekkür ediyorum. 2019 yılında sizlerin huzuruna geldiğimizde bizden sadece Ünye- Akkuş yol ayrımında Pelitliyatak merkeze gelen yolun asfalt olması talep edilmişti. Biz de o gün size söz vermiştik. Allah'a şükürler olsun Cumhurbaşkanımızın temsilcisi olarak sizlere verdiğimiz sözü, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. M. Hilmi Güler ile beraber yerine getirdik. Bununla da kalmadık birçok mahallemizi beton yolla buluşturduk. Şimdi birileri çıkmış 'yola devam' diyormuş. Buralara bu asfaltı layık görmeyenler bu meydanların, mahalle yollarının yapılmasında zerre kadar emeği olmayanlar şimdi çıkmışlar başka yollardan medet umarak sizlerin huzuruna geliyorlar. Bunlara müsamaha gösterecek miyiz? Tabi ki hayır" diye konuştu.

Ulaşımda ciddi yatırımların yapıldığı Pelitliyatak'ta ikinci dönem de hizmetlerin devam edeceğini belirten Başkan Tavlı, "Yıllarca bu mahrumiyete mahkum edilen maküs talihi yılmak adına geldiğimiz günden itibaren asfalt ile beraber meydanın yapılması, kapalı halı sahanın yapılması, beton yolların yapılması gibi önemli çalışmaları mahallemizde gerçekleştirdik. Kapalı halı sahada çocuklarımız ve gençlerimiz spor faaliyetleri yaparken, aynı zamanda vatandaşlarımızın karda, fırtınada mağduriyet yaşamadan düğünlerini yapma imkanı sağladık. Meydan çalışmamızı da tamamlayarak hizmeti sizlerle buluşturduk. Birçok mahallemizde beton yol çalışması gerçekleştirdik. Zorlu yolları konforlu hale dönüştürdük. Kalan 5 mahallemizi de önümüzdeki dönem tamamlayacağız. Sizlere hizmetin en iyisi layık biz de sizlerin hizmetinizdeyiz" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan ve MHP Ünye İlçe Başkanı Murtaza Hacıimamoğlu da 31 Mart tarihinde yapılacak seçimlerde destek istedi.

Pelitliyatak Mahallesi Muhtarı Burhan Öztürk ise Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'ya hizmetleri nedeniyle teşekkür etti. - ORDU