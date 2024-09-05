Ünye Belediye Başkanı Zabıta Müdürlüğü personelini kutladı - Son Dakika
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Ünye Belediye Başkanı Zabıta Müdürlüğü personelini kutladı

Ünye Belediye Başkanı Zabıta Müdürlüğü personelini kutladı

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Zabıta Müdürlüğü personelini makamında ağırlayarak kuruluş yıldönümlerini kutladı. Tavlı, zabıtaların sahada belediyenin aynası olduğunu ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

05.09.2024 13:05  Güncelleme: 13:06
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Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelini makamında ağırlayıp kuruluş yıldönümlerini kutlayarak, "Sizler sahada belediyemizin aynasısınız. Vatandaşımızın derdine çare olan, sorunların çözümü noktasında katkı sunan, hemşerilerimize ve memleketimize hizmet eden kardeşlerimizsiniz" dedi.

Ünye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'yı ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel ile Bem-Bir-Sen İl Başkanı Rahmi Çakar ve yönetiminin de katılımıyla kutlanan programda zabıta personelleri için pasta kesildi, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı zabıtalara çiçek takdim etti.

Ziyarette zabıtaların haftasını kutlayan Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Zabıtalarımızın 198. kuruluş yılını kutluyorum. Sizler de sahada yerel yönetimlerin eli kolu oldunuz ve olmaya devam ediyorsunuz. İnsanlarımıza, memleketimize ve hemşerilerimize hizmet eden kardeşlerimizsiniz. Hizmetlerinizden dolayı her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Haftanızı tebrik ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ünye Belediye Başkanı Zabıta Müdürlüğü personelini kutladı - Son Dakika

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