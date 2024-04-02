Ünye Belediyesi Ramazan Ayında İftar Artıklarını Sokak Hayvanlarına Mama Olarak Dönüştürüyor

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Ordu'nun Ünye ilçesinde Ramazan ayında iftar sofralarında artan yemekler belediye ekiplerince toplanarak, sokak hayvanları için mamalara dönüştürülüyor.

Ünye ilçesinde kurulan gönül sofrasında insanlar bir araya geliyor. Ünye Belediyesi aşevinde hazırlanan yemekler iftar sofralarında ikram ediliyor.

İftar sofralarında artan ve görevliler tarafından toplanan yemekler, Ünye Belediyesi Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisinde işlenerek kuru mamaya dönüştürülüyor. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın sokak hayvanlarına yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında kurulan mama tesisinde üretilen mamalar yine Ünye Belediyesi görevlileri tarafından sokak hayvanlarına ulaştırılıyor. Tesiste aylık 1 tondan fazla mama üretimi gerçekleştiriliyor. İlçe genelinde kırsal mahalleler başta olmak üzere sokak hayvanlarının bulunduğu alanlarda mamalarla besleme yapılıyor.

Ünye Belediyesi kurduğu tesisle ayrıca bu ay 2 bin 575 ekmeğin çöpte israf olmasının da önüne geçti. - ORDU