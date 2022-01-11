Ünye'de öğrenciler "Kesişme İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde öğrenciler, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak tarihinde tüm Türkiye'de ve dünyada vizyona giren "Kesişme İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Ünye Belediyesi ve Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlik ile ilçe genelinde eğitim gören 74 öğrenci, kahramanların yaşam hikayesini ve şehitlik mertebesine yükselişlerini anlatan Kesişme İyi Ki Varsın Eren filmini izledi. Son bölümünde duygusal anların yaşandığı filmi hem duygu dolu hem de gururla izleyen öğrenciler, gösterim sonunda filmi oldukça beğendiklerini ve etkilendiklerini söylediler.

Organizasyon ile birlikte ilçede öğrenim gören öğrencileri Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in hayat hikayesi ile buluşturmak istediklerini belirten Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Bu topraklar Eren Bülbül ve Ferhat Gedik gibi nice kahraman vatan evlatlarının Anadolu'nun ruhu ile mayalandığı yerdir. Öğrencilerimiz Kesişme İyi Ki Varsın Eren filmini izleyerek bu kahramanlık öyküsünün hikayesine şahit oldular" dedi. - ORDU