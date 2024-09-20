Ünye'de Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ünye'de Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası Programı Gerçekleştirildi

Ünye\'de Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası Programı Gerçekleştirildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' konulu programda, toplumda Peygamber Efendimizin yaklaşımı ele alındı. Program sonunda katılımcılara plaketler verildi.

20.09.2024 11:48  Güncelleme: 12:11
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Ordu'nun Ünye ilçesinde Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri amacıyla Ünye Müftülüğü öncülüğünde "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu program gerçekleştirildi.

Ünye İlçe Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen program, İstiklal Marşı okunması ve Merkez Büyük Cami Müezzini Osman Nuri Öztürk'ün Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Ünye İlçe Müftü Vekili Metin Kaçmaz, programda yaptığı konuşmada, "Her yıl Mevlid-i Nebi Haftasını coşkuyla kutluyoruz. Müftülüğümüz olarak kamu kurum ve kuruluşlarına haftanın önemine ilişkin ziyaretlerde bulunuyoruz" dedi.

Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Feridun Tekin ise konferansı gerçekleştirerek, Peygamber Efendimizin (S.A.V.) çocuk, genç, yaşlı, hasta ve engelliler başta olmak üzere toplumun çeşitli fertlerine ne şekilde bir yaklaşım ve faaliyet içerisinde olduğuna dair uygulamalarından örnekler verdi.

Program sonunda Ünye Kaymakamı Ayhan Işık tarafından Dr. Feridun Tekin'e plaket ve hediye verildi.

Programa Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel, Ünye Müftülüğü Şube Müdürü Muhammet Fethullah Peru, merkez ve mahallelerde görev yapan cami görevlileri, Kur'an kursu öğreticileri ve vatandaşlar katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Şahsiyet, Yerel, Yaşam, Ordu, Ünye, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ünye'de Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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