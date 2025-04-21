Ünye'de Tünel Çalışması Trafiği Kilitledi

Tünel içi asfalt çalışması nedeniyle Karadeniz Sahil Yolunda uzun araç kuyruğu oluştu
ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde Karayolları tarafından Yunus Emre Tüneli'nde asfalt çalışması nedeniyle trafik akışının sahil yolundan verilmesi üzerine uzun araç kuyrukları oluştu.
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Yunus Emre Tüneli'nde Samsun-Ordu istikametindeki tüpte başlatılan asfalt çalışmalarının ardından Ünye Devlet Sahil Yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliğine bağlı ekipler, Akkuş- Niksar Caddesi ve sahil yolunun kesiştiği kavşakta trafik akışının kontrollerini sağlarken, sürücülere de uyarılarda bulundu.
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