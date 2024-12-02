Ünye Devlet Hastanesi'nde Yangın Tatbikatı ve Can Güvenliği Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Ünye Devlet Hastanesi'nde Yangın Tatbikatı ve Can Güvenliği Eğitimi Düzenlendi

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Ordu'nun Ünye Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik yangın tatbikatı ve can güvenliği eğitimi verildi. Eğitimde yangın çeşitleri, söndürme yöntemleri ve yangın tüplerinin kullanımı gibi konular işlendi.

02.12.2024 00:30  Güncelleme: 00:33
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Sağlık çalışanlarına yangın tatbikatıyla can güvenliği eğitimi verildi

ORDU - Ordu'nun Ünye Devlet Hastanesi'nde personellere yangın tatbikatı ve can güvenliği eğitimi verildi.

Acil Afet ve Acil Durum Planı kapsamında düzenlenen yangın güvenliği eğitimi ve tatbikatı, sağlık personellerinin olması muhtemel bir yangın durumunda nasıl hareket edeceğini öğrenmesini sağladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Uzmanı Murat Şener ve Sivil Savunma Uzmanı Emine Doğandemir ve tarafından verilen eğitimde, yangın çeşitleri, söndürme yöntemleri ve yangın tüplerinin doğru kullanımı gibi konular anlatıldı. Katılımcılara yangın müdahalesiyle ilgili teorik bilgiler ve pratik uygulamalarla yangın anında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirildi. Düzenlenen eğitim sonrası yapılan yangın tatbikatında senaryo gereği çıkarılan yangına hızlı ve etkili müdahale edilerek, çalışanların koordinasyon becerileri ve ekip çalışması değerlendirildi.

Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yılmaz Dündar, gerçekleştirilen yangın güvenliği eğitimi ve tatbikatının önemini vurgulayarak, "Personelimizin acil durumlara karşı hazır olması, hem hastalarımızın hem de çalışanlarımızın güvenliği için hayati önem taşıyor. Bu tür tatbikatlarla, olabilecek bir yangın durumunda nasıl hareket edeceğimizi öğrenerek, daha güvenli bir hastane ortamı oluşturuyoruz" dedi.

Ünye Devlet Hastanesi\'nde Yangın Tatbikatı ve Can Güvenliği Eğitimi Düzenlendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ünye Devlet Hastanesi'nde Yangın Tatbikatı ve Can Güvenliği Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

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