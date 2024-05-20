Ünye Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi Öğrencileri Hayır Çarşısı Açtı - Son Dakika
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Ünye Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi Öğrencileri Hayır Çarşısı Açtı

Ünye Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi Öğrencileri Hayır Çarşısı Açtı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi öğrencileri, okul aile birliğinin desteğiyle kendi okulları için hayır çarşısı açtı. Hayır çarşısında öğrenciler, esnaflardan aldıkları ürünleri satarak elde edilen gelirleri okulun ihtiyaçları için kullanacaklarını belirtti.

20.05.2024 10:43
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Ordu'nun Ünye ilçesinde lise öğrencileri, okul aile birliğinin destekleriyle hayır çarşısı açtı.

Ünye Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi öğrencileri, okul aile birliğinin desteğiyle kendi okulları için hayır çarşısı açtı. Ünye genelindeki hayırsever vatandaşlardan alınan desteklerle okulun spor salonunda açılan hayır çarşısına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Hayır çarşısında öğrenciler esnaflardan aldıkları ürünlerin satışını yaparken, elde edilen gelirler ise okulun ihtiyaçlarına kullanılacak.

"Esnaflarımızın desteğiyle hayır çarşımızı düzenledik"

Ünye'de bulunan esnafların desteğiyle başlatılan hayır çarşısından elde edilen gelirleri okulun ihtiyaçları için kullanacaklarını ifade eden Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Yıldız, "Ünye Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi okul aile birliği olarak okulumuzun temel ihtiyaçlarını gidermek için hayır çarşısı düzenleme kararı aldık. İlk dönem bir günlük hayır çarşısı, ikinci dönem için ise iki gün süren hayır çarşısı gerçekleştirdik. Hayır çarşımız için yeme, içme ve kıyafetlerimizi Ünye esnaflarımızdan ücretsiz olarak temin ettik. Burada okul aile birliği başkanımız ve okul aile birliği üyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Ünye esnaflarımızın destekleriyle bu organizasyonu gerçekleştirdik. Hayır çarşılarında kar amacı güdülmüyor. Burada amacımız yardımlaşma ve kaynaşmadır. Bu noktada öğrencilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Onlarında burada desteklerini unutmuyoruz" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ünye Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi Öğrencileri Hayır Çarşısı Açtı - Son Dakika

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