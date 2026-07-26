Üreticilere Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
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Üreticilere Bilgilendirme Toplantısı

Üreticilere Bilgilendirme Toplantısı
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Bakanlık 'Cuma Buluşmaları' kapsamında Baltaköy'de bitki koruma ürünleri hakkında toplantı düzenledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde sürdürülen 'Cuma Buluşmaları' programı kapsamında Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Baltaköy Mahallesi'nde üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda üreticilere, bitki koruma ürünlerinin doğru, bilinçli ve güvenli kullanımı hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Ayrıca Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi (BKÜTS) kapsamında uygulanan B-Reçete sistemi tanıtılarak, bitki koruma ürünlerinin reçeteli temini, doğru ürün seçimi ve tavsiye dışı kullanımın önlenmesine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Programda çevre ve insan sağlığının korunmasının yanı sıra güvenilir ve sürdürülebilir tarımsal üretimin önemi de vurgulandı. Toplantının soru-cevap bölümünde ise üreticilerin görüş ve talepleri dinlenirken, uygulamada karşılaşılan sorunlar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerle sahada bir araya gelmeye, Bakanlığın uygulamaları ve güncel tarımsal mevzuat hakkında bilgilendirme çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Bilgilendirme toplantısına Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen, müdürlük teknik personeli, Baltaköy Mahalle Muhtarı Yakup Ozan ile mahallede faaliyet gösteren üreticiler katıldı.

Kaynak: İHA

Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Üreticilere Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika

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