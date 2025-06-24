Üreticilerle Tarımsal Buluşma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Üreticilerle Tarımsal Buluşma

Üreticilerle Tarımsal Buluşma
24.06.2025 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İl Müdürü Altıntaş, Esençay'da üreticilerle bir araya gelerek güncel sorunları dinledi.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, tarımsal üretimde karşılaşılan sorunları yerinde dinlemek ve üreticilere güncel bilgiler aktarmak amacıyla üreticilerle bir araya geldi.

Karacasu ilçesine bağlı Esençay Mahallesi'nde gerçekleşen buluşmaya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rahmi Şendalgıç ile teknik personel de katıldı. Toplantıda İl Müdürü Altıntaş; güncel destekleme programları, üretim planlaması, hayvan aşılamaları ve genel tarım sayımı gibi birçok başlıkta üreticileri bilgilendirdi. Keyifli bir sohbet ortamında geçen görüşmelerde, çiftçilerin talepleri ve önerileri de not alındı.

Tarım ve Orman Aydın İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Tarımsal konularda son dönemlerde yaşanan gelişmeler ışığında, üreticilerimizin tarımsal gündeme dair merak ettikleri, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüşmek üzere İl Müdürümüz İbrahim Altıntaş, Karacasu İlçesi Esençay Mahallesi'nde İlçe Müdürümüz Rahmi Şendalgıç ve teknik personelimizin de katılımıyla üreticilerimizle bir araya geldi. İl Müdürümüz; güncel desteklemeler, üretim planlaması, hayvan aşılamaları, genel tarım sayımı vb gibi tarımsal gündeme dair birçok konuda üreticilerimizi dinleyerek, yapılacaklar hakkında hoş bir sohbet ortamında bilgilendirmelerde bulundu. Tarımın kalbi sahada atıyor. Birlikte üretmek, birlikte güçlenmek için sahadayız" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

İbrahim Altıntaş, Yerel Haberler, Altıntaş, Ekonomi, Güncel, Yerel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Üreticilerle Tarımsal Buluşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asırlık kulübü 3 milyon euroya devredecek Asırlık kulübü 3 milyon euroya devredecek
Damatsız düğün yapmıştı Ağaçlık alanda ölü bulundu Damatsız düğün yapmıştı! Ağaçlık alanda ölü bulundu
Sakarya’da hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü Sakarya'da hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü
Adana’da 4.5 büyüklüğünde deprem Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Yılın transfer bombası Süper Lig’i sallayan golcü İstanbul’a iniyor Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor
Ateşkes başladı İran: İsrail başlattı, biz bitirdik Ateşkes başladı! İran: İsrail başlattı, biz bitirdik
Resmen açıklandı Yıldız futbolcu Fenerbahçe’ye geri döndü Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
ABD’den WhatsApp yasağı ABD'den WhatsApp yasağı
TSK’ya FETÖ operasyonu 158 asker gözaltına alındı TSK'ya FETÖ operasyonu! 158 asker gözaltına alındı
Muharrem İnce, CHP’ye katılıyor Muharrem İnce, CHP'ye katılıyor
Hayal Köseoğlu, 10 yıllık hastalığını ilk kez açıkladı Hayal Köseoğlu, 10 yıllık hastalığını ilk kez açıkladı

22:29
Trump’ı küplere bindiren telefon görüşmesi Netanyahu’ya bağırarak o emri vermiş
Trump'ı küplere bindiren telefon görüşmesi! Netanyahu'ya bağırarak o emri vermiş
21:58
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
20:52
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya
19:50
Donald Trump: Çin, İran’dan petrol almaya devam edebilir
Donald Trump: Çin, İran'dan petrol almaya devam edebilir
09:48
7 dakikada neler oldu neler Messi’nin takımı PSG ile eşleşti
7 dakikada neler oldu neler! Messi'nin takımı PSG ile eşleşti
09:48
Trump yine hakaretler savurdu: Aptal ve kalın kafalı
Trump yine hakaretler savurdu: Aptal ve kalın kafalı
09:40
Nereden nereye 71 yıllık kulübün adı değişiyor
Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor
09:19
Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J’den yeni haber
Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J'den yeni haber
09:15
En düşük maaş için yeni rakamlar İki senaryo var
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
09:09
90 milyar liralık operasyon
90 milyar liralık operasyon
09:06
111 yıllık kulübe şok Armaya haciz
111 yıllık kulübe şok! Armaya haciz
08:59
Yeni bir kan grubu keşfedildi
Yeni bir kan grubu keşfedildi
08:59
Maydonoz Döner’e 2’nci dalga operasyon
Maydonoz Döner'e 2'nci dalga operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 23:03:04. #7.13#
SON DAKİKA: Üreticilerle Tarımsal Buluşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.