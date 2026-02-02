Demircili Koyu'nda Çevre Mücadelesi

(İZMİR) - Urla Demircili Koyu'na izinsiz çekilen hurda gemiye karşı tepkiler büyüyor. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, çevre gönüllüleriyle birlikte kaçak gemi sökümüne karşı çıkarak "Bu gemi burada parçalanamaz" dedi; her pazar düzenli protesto kararı alındı.

Urla'nın Demircili Koyu'nda izinsiz şekilde kıyıya çekilen hurda gemiye yönelik tepkiler büyüyor. Başlatılmak istenen kaçak gemi söküm faaliyetine karşı çevre gönüllüleri ile biraraya gelen Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan bölgeye giderek bir açıklama gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda, hiçbir hukuki süreç işletilmeden hurda ve ağır hasarlı bir geminin Demircili'ye çekilmesinin; Kıyı Kanunu, Çevre Kanunu, ÇED Yönetmeliği ve ilgili tüm mevzuata açıkça aykırı olduğu vurgulandı.

Başkan Selçuk Balkan: "Bu gemi burada parçalanamaz"

Başkan Balkan yaptığı açıklamada; "Eşsiz koylarıyla tüm İzmirlilerin uğrak noktası olan Demircili Sahilinde kaderine terkedilmiş bu yük gemisinin burada parçalanmaması ve doğra kirliliği yaratmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bizler bu gemiyi burada parçalatmayacağız. Demircili Koyu'nda böyle bir faaliyetin yapılması hukuka da, vicdana da aykırıdır. Bu gemi derhal Aliağa'daki lisanslı ve resmi gemi söküm tesislerine gönderilmelidir. Biz Urla Belediyesi olarak hem idari hem de hukuki tüm süreçleri sonuna kadar takip edeceğiz. Sivil toplum kuruluşlarımızla, çevre örgütleriyle birlikte bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bizler Urla Belediyesi olarak, Urlamızın denizini, doğasını ve tarımını korumaya devam edeceğiz" dedi.

Hurda gemi çevreyi tehdit ediyor

Kıyıya çekilen hurda geminin, çürümüş gövdesi nedeniyle her dalgada denize ve kıyıya; pas, ağır metal kalıntıları, toksik boya parçacıkları ve kimyasal sızıntılar bıraktığı ifade edildi. Uzmanlar, bu durumun yalnızca deniz canlılarını değil, Demircili'nin tamamını kapsayan hassas ekosistemi tehdit ettiğini vurguluyor. Doğal yapısıyla öne çıkan koyda yaşanacak olası bir kirliliğin, geri dönüşü olmayan çevresel tahribata yol açabileceği belirtiliyor.

Her pazar Demircili'de protesto

Çeşme, Urla ve çevre köylerdeki çevre örgütleri; hurda gemi bölgeden kaldırılana kadar ortak mücadele kararı aldı. Bu kapsamda, her Pazar günü saat 13.00'te Demircili Koyu'nda düzenli protesto eylemleri yapılacağı duyuruldu.