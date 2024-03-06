Uşak Belediyesi Ramazan Ayı İçin İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yardım Kolileri Dağıtacak

Yerel

Dayanışmanın ve yardımlaşmanın önemine inanan Uşak Belediyesi bu sene de her yıl olduğu gibi ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yapılan başvurular incelenerek yardım yapılacak adresler belirlenecek, yaklaşan Ramazan ayı için hazırlanan gıda kolileri vatandaşlara teslim edilecek.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok hizmet yürüten Uşak Belediyesi; bu sene Ramazan ayı için ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtacağı gıda kolilerinin başvurularını almaya başladı. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına hazırlanan zengin içerikli yardım kolileri; başvuru yapan ve gelir seviyesi düşük olan vatandaşlara teslim edilecek. Hazırlanan kolilerin içinde; yağ, bakliyat, şeker, çay gibi temel gıda ürünleri bulunacak.

Başvuru yapmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, e-devlet üzerinden çıkarılabilen ikametgah adresi ile Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne şahsen başvuracak. Öte yandan 65 yaş ve üzeri vatandaşların nüfus cüzdanı ile gelmeleri yeterli olacak. - UŞAK