Uşak'ta 2023 Yılında Evlenen Çiftlerin Sayısı 2 Bin 644, Boşanan Çiftlerin Sayısı 975 - Son Dakika
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Uşak'ta 2023 Yılında Evlenen Çiftlerin Sayısı 2 Bin 644, Boşanan Çiftlerin Sayısı 975

Uşak\'ta 2023 Yılında Evlenen Çiftlerin Sayısı 2 Bin 644, Boşanan Çiftlerin Sayısı 975

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Uşak'ta 2023 yılında gerçekleşen evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Uşak'ta 2023 yılında evlenen çiftlerin sayısı 2 bin 644 olurken, boşanan çiftlerin sayısı ise 975 olarak kaydedildi. Boşanma oranı bir önceki yıla göre yüzde 16,38 azalarak gerçekleşti. Ayrıca, Uşak'ta evlenen çiftlerden 24 çift akraba evliliği yaparken, akraba evlilik oranı yüzde 0.9 olarak belirlendi.

22.02.2024 18:44
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Uşak'ta 2023 yılında 2 bin 644 kişi evlenirken, 975 çift boşandı.

TÜİK, 2023 yılı Evlenme ve Boşanma istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Uşak'ta 2023 yılında evlenen çiftlerin sayısı 2 bin 644 olurken, boşanma oranı bir önceki yılda 1 bin 166 çift olurken 2023 yılında yüzde 16,38 azalarak 975 çift oldu. Öte yandan Uşak'ta 2023 yılında evlenen çiftlerden 24 çift akraba evliliği olurken, akraba evlilik oranı yüzde 0.9 oldu. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uşak'ta 2023 Yılında Evlenen Çiftlerin Sayısı 2 Bin 644, Boşanan Çiftlerin Sayısı 975 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta 2023 Yılında Evlenen Çiftlerin Sayısı 2 Bin 644, Boşanan Çiftlerin Sayısı 975 - Son Dakika
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