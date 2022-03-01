Uşak'ta 4. Ulusal Tiyatro Festivali başladı - Son Dakika

Uşak'ta 4. Ulusal Tiyatro Festivali başladı

UŞAK Kültür Turizm Bakanlığı katkılarıyla Uşak Belediyesi ev sahipliğinde dördüncüsü düzenlenen ve 6 gün sürecek olan Ulusal Tiyatro Festivali, ünlü tiyatro oyuncularının katılımlarıyla başladı.

Program kapsamında İsmet Paşa Caddesi üzerinde Eski Uşak Belediyesi Binası'ndan 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar yürüyüş korteji düzenlendi. Korteje Uşak Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner ile birlikte ünlü tiyatro ve sinema oyuncuları Turgay Tanülkü, Tuncer Salman, Mehmet Pala, Cengiz Küçükayvaz, ve Savaş Özdemir katıldı. Ayrıca düzenlenen kortejde genç tiyatrocular, bando ekipleriyle birlikte çeşitli gösteriler sergiledi. Korteje bazı vatandaşlar alkışlarla eşlik ederken bazı vatandaşlar ise dans etti.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Turgay Tanülkü, "Bu şehir bana insan ve ülke sevgisini öğretti. Bizden miras olsun torunlarımıza. Ülkemiz adına hep barış olsun, barışın yolu da sanattan geçer. Birbirimize dokunmakla geçer. Birbirimizi sevelim ve yollarımızı birlikte gidelim. Diyorum ki; cezaevindeki çocuklar, senin evindeki çocuklarla aynı parkta aynı salıncağa binip, biz de el vererek hep beraber sağlarsak bu ülkede barışı elde ederiz. Barış; sevdadır. Herkese saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner ise 6 gün sürecek olan etkinliklere vatandaşları davet etti. Program Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleyişiyle devam ederken programa Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve vatandaşlar da katıldı.