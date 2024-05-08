Uşak'ta öğrencilere kırmızı düdük dağıtıldı - Son Dakika
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Yerel

Uşak'ta öğrencilere kırmızı düdük dağıtıldı

Uşak'ta Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, Uşak Valisi Turan Ergün ve protokol üyeleri öğrencilere kırmızı düdük ve trafik dergileri dağıttı. Vali Ergün, trafik kurallarına uymanın önemini vurgulayarak, vatandaşları emniyet kemeri takmaya ve trafik kurallarına uymaya çağırdı.

08.05.2024 20:50  Güncelleme: 21:12
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Uşak'ta öğrencilere kırmızı düdük dağıtıldı

Uşak'ta Karayolu Trafik Haftası Kutlandı

UŞAK - Uşak'ta "Karayolu Trafik Güvenliği ve Karayolu Trafik Haftası" kapsamında 15 Temmuz Şehitler Meydan'ında program düzenlendi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik birimlerince Haftası etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Meydan'ında etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Uşak Valisi Turan Ergün, trafik ekiplerinden, trafikte kullanılan ekipmanlar hakkında bilgiler alırken, protokol üyeleri ile birlikte öğrencilere kırmızı düdük ile bilgilendirici trafik dergileri dağıttı.

Burada konuşma yapan Uşak Valisi Turan, emniyet kemerinin önemine vurgu yaparak "Bu etkinliklerde özellikle vatandaşımızın dikkatini çekmek ve bu konuda bir farkındalık oluşturma gayreti içinde oluyoruz. Kıymetli vatandaşlarımızdan biz şunları istiyoruz, emniyet kemeri takmış olmak araç içinde meydana gelen ölümleri yüzde 45 ağır yaralanmalarda ise yüzde 50 oranında azaltıyor" dedi.

Vali Ergün, trafik kurallarına uymanın zor olmadığını ve Uşak'ta trafiğin halen istedikleri düzeyde olmadığını dile getirerek "Aslında trafik kuralları zor kurallar değildir. Bütün dünyada kabul edilmiş, denenmiş herkes tarafından bu kuralların kaza riskini azalttığı yaşama şartlarının arttırdığı değerlendirilmiş ve bütün dünyada trafik kuralların standart işaretlenip konulmuş. Uşak'ta halen trafik konusunda istediğimiz düzeyde değiliz. Bunu hep birlikte aşmamız lazım. Bu konuda sadece polis ve jandarma ekiplerin uygulaması yeterli değil. Bunun için bütün ve tek başına alacağımız tedbirleri de el birliği içinde konuya hassasiyet göstermesi ve bütün kurallara uyması önemlidir." dedi.

Vali Ergün sözlerine, "Kurallar çok basit ve bu kurallar trafik işaretlerine ve görevlilerin uyarılarına uymak, hız sınırlarına dikkat edeceğiz, kırmızı ışıkta geçmeyeceğiz, yaya ve bisiklete mutlaka dikkat ederek bunlara öncelik vermek zorundayız, araç kullanırken yorulmasak bile çok uzun süre araç kullanmayalım ve araç kullanırken yorgun olduğumuzu hissettiğimizde belli aralıklarla mola verelim ve araçta cep telefonu kullanmayalım çünkü cep telefonu bir şekilde dikkat dağıtarak kazalara sebep oluyor. Onun için bizde araçla trafiğe çıktığımızda hem kendimize hem karşıdakine hem de yayaya ne olur elimizden geldiği kadar son derece kibar ve nazik olarak acele etmeyelim. Çok acele etseniz de bir yere varacağınız zaman inanın yüzde 10 kazanç sağlıyorsunuz ama hayatınızı çok çok riske atmış oluyorsunuz. Ben vatandaşlarımıza şunu tavsiye ediyorum ki arkadaşlar lütfen kurallara uyalım çünkü 'Hayatla Yarışılmaz'." dedi.

Düzenlenen etkinliği Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, trafik ekipleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uşak'ta öğrencilere kırmızı düdük dağıtıldı - Son Dakika

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