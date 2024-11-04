Uşak'ta Restoran Saldırısı: 1 Ölü

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(UŞAK)- Uşak'ta bir restoranda R.O. ve yanında bulunan 2 kişinin saldırısına uğrayan Merdan Bal, başına aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti. R.O. ve yanında bulunan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre; olay, Uşak Ünalan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Restoranda müşteri olarak gelen Merdan Bal'ı gören ve aralarında husumet olduğu öğrenilen R.O., restoranda önce sözlü olarak Merdan Bal'a sataştı. Olayın büyümesi üzerine Merdan Bal'a restoranda bulunan sandalyelerle saldırmaya başlayan R.O. ve yanında bulunan iki şahıs, çevredekilerin araya girmesiyle durduruldu.

Başına aldığı darbeler sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Merdan Bal'ın ölümünün ardından masaj salonu işletmecisi R.O. ve şüpheli 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.