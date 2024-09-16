Uşak'ta Yaşlı ve Engellilere Ücretsiz Buggy Hizmeti Başladı

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Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, geçtiğimiz haftalarda müjdelediği Buggy araçlardan bir tanesi İsmetpaşa Caddesi'nde hizmet vermeye başladı

Uşak'ta Buggy araçlardan bir tanesi İsmetpaşa Caddesi'nde hizmet vermeye başladı. Yaşlı, engelli ve hamile vatandaşların işlerini kolayca halledebilmesi için yüzde yüz elektrikli ve çevreci Buggy aracını hizmete sunan Uşak Belediyesi, vatandaşlara hızlı, pratik ve ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyor.

Vatandaşlardan Başkan Yalım'a teşekkür

Hizmet vermeye başlayan buggy araçları kullanan vatandaşlar Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a duydukları minneti şöyle aktardı;"Bizler işlerimizi hallederken zorluk çekiyor, biraz yürüdüğümüzde hemen durup nefes almak zorunda kalıyoruz. İsmetpaşa Caddesi'ne işimizi halletmek için geldiğimizde bu araçların bizler için hizmet verdiğini öğrendik ve kullanmaya başladık. Bu sayede hem işlerimizi kolayca halledebildik hem de ücretsiz ulaşım imkanından yararlanmış olduk. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a bu zamana kadar biz ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yaptığı hizmetler ve şuan bizlere sunduğu bu kolaylık için minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz." dedi. - UŞAK