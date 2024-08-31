Uşak'ta Zafer Bayramı coşkusu fener alayı ile sürdü - Son Dakika
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Uşak'ta Zafer Bayramı coşkusu fener alayı ile sürdü

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Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen fener alayı ile devam etti. Uşak Valisi Dr. Turan Ergün ve binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen fener alayı, Ata Park Meydanı'ndan başlayıp İsmet Paşa Caddesi'nde son buldu. Etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ve havai fişek gösterisiyle sona erdi.

31.08.2024 00:05  Güncelleme: 00:17
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Uşak'ta Zafer Bayramı coşkusu fener alayı ile sürdü

UŞAK - Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen fener alayı ile devam etti.

Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümünde bir dizi program gerçekleşti. Program çerçevesinde akşam saat 21.30'da Uşak Valisi Dr. Turan Ergün ve binlerce vatandaşın katılımıyla "Fener Alayı" yürüyüşü gerçekleşti. Ata Park Meydanı'ndan başlayan kortej, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinden kentin en işlek caddesi olan İsmet Paşa Caddesi'nin girişindeki 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda son buldu. Etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam ederken, Uşak Belediyesi'nin hazırlamış olduğu havai fişek gösterisi eşliğinde '10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı' ile son buldu.

Kaynak: İHA

Uşak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uşak'ta Zafer Bayramı coşkusu fener alayı ile sürdü - Son Dakika

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