Uşak Üniversitesi öğrencileri, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okuyarak mezun oldu - Son Dakika
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Uşak Üniversitesi öğrencileri, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okuyarak mezun oldu

07.07.2022 12:08

Uşak Üniversitesi öğrencileri, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okuyarak mezun oldu Uşak Üniversitesi'nden mezun olan Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü öğrencileri, mezuniyet töreninden önce okunulan İstiklal Marşı'nı okudu.

Uşak Üniversitesi öğrencileri, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okuyarak mezun oldu

UŞAK - Uşak Üniversitesi'nden mezun olan Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü öğrencileri, mezuniyet töreninden önce okunulan İstiklal Marşı'nı okudu.

Uşak Üniversitesi'nde 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Törenleri hız kesmeden devam ederken Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölüm öğrencileri, yapılan mezuniyet töreninde katılımcıları duygulandırdı. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, düzenlenen mezuniyet töreninden önce okunulan İstiklal Marşı'nı, eğitimini aldıkları Türk İşaret Dili dersi çerçevesinde işaret diliyle okudu.

Okunulan İstiklal Marşı'nın ardından bütün salondaki katılımcılar, işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okuyan öğrencileri ayakta alkışladı. Mezun olan öğrencilerin Uşak Üniversitesi TÖMER'de görevli Öğretim Görevlisi Sevgi Cihangir Sardoğan öncülüğünde bu konuda çalışmalar yaptığı da öğrenildi. Öte yandan Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Kompleksinde gerçekleşen mezuniyet törenine Rektör Yardımcıları, Sağlık Hizmetleri MYO akademik personeli, aileler ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: İHA

Uşak Üniversitesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uşak Üniversitesi öğrencileri, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okuyarak mezun oldu - Son Dakika

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