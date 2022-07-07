Okunulan İstiklal Marşı'nın ardından bütün salondaki katılımcılar, işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okuyan öğrencileri ayakta alkışladı. Mezun olan öğrencilerin Uşak Üniversitesi TÖMER'de görevli Öğretim Görevlisi Sevgi Cihangir Sardoğan öncülüğünde bu konuda çalışmalar yaptığı da öğrenildi. Öte yandan Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Kompleksinde gerçekleşen mezuniyet törenine Rektör Yardımcıları, Sağlık Hizmetleri MYO akademik personeli, aileler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA

Uşak Üniversitesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Uşak Üniversitesi öğrencileri, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okuyarak mezun oldu - Son Dakika

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