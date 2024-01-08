 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Uşak Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü, 'Hayatın Ritmini Sporla Yakala' Etkinliği Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Uşak Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü, 'Hayatın Ritmini Sporla Yakala' Etkinliği Gerçekleştirdi

Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, 'Hayatın Ritmini Sporla Yakala' adlı etkinlik düzenledi. Etkinlikte özel bireylere yönelik uyarlanmış spor aktiviteleri yapıldı. Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, etkinliğe katılan öğrencilerle bir araya gelerek desteklerini belirtti.

Uşak Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü, \'Hayatın Ritmini Sporla Yakala\' Etkinliği Gerçekleştirdi
08.01.2024 - 10:45,
Abone Ol

Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü "Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor" dersi kapsamında 'Hayatın Ritmini Sporla Yakala' adlı etkinlik gerçekleştirdi.

Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Kompleksinde gerçekleşen etkinliğe Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Özel Eğitim Bölümü öğretim üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Etkinlikte işitme, görme, fiziksel, zihinsel yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu olan özel bireylere yönelik uyarlanmış spor aktiviteleri yapıldı.

Program hakkında bilgi veren Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nalan R. Ayvazoğlu şunları söyledi: "

Özel Eğitim Bölümü olarak; özel bireylerin üretken, bağımsız ve topluma aktif olarak katılmalarını sağlamayı hedefleyen, değişime açık, yenilikçi, 21. Yüzyıl yeterliliklerini kazanmış, özel eğitim alanında bilimsel araştırma ve uygulama becerilerini edinmiş, toplumsal ve mesleki değerlere saygılı, alanında yeterli bilgiye sahip öğretmenler yetiştiriyoruz. Bölümümüzde öğrenim gören öğrencilerimiz teorik olarak öğrendiklerini bu tür etkinliklerle pratiğe dönüştürüyorlar. Bu yıl Özel Eğitim de Fiziksel Aktivite ve Spor dersinde öğrendikleri teorik bilgileri uygulamaya dönüştürme adına 3. Sınıf öğrencilerimiz bu etkinliği gerçekleştirdiler."

Dr. Ayvazoğlu sporun disiplin, azim ve kararlılık gerektiren bir aktivite olduğunu belirterek "Özel türü ve derecesi ne olursa olsun hareket etme, egzersiz yapma, sportif aktivitelere katılma bireylerin öz güvenini geliştirmekte, yaşam motivasyonunu yükseltmektedir" ifadelerini kullandı.

'Spor Yapmaya Engel Yoktur'

Programda Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş aktivitelere katılarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Prof. Dr. Savaş Uşak Üniversitesinin "Engelsiz Üniversite" vizyonuyla herkese eşit fırsat sunmayı kendisine görev edindiğini belirterek "Her yıl YÖK tarafından düzenlenen 'Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde üniversitemiz bayrak sayısını arttırıyor. Üniversitemiz eğitimde, sosyal - kültürel faaliyetlerde ve mekanda erişilebilirliğini daha da arttırmak için çalışmalar yapıyor. Özel bireylerimizin yaşama uyumları ve en az sorunla karşılaşmaları için elimizden geleni yapmalıyız. Spor tüm bireyler için olduğu gibi özel bireyler için de önemli. Fiziksel ve duygusal gelişimlerine katkı sağlıyor hem de sosyalleşmelerini arttırıyor. Bu yüzden diyoruz ki spor yapmaya engel yoktur. Farkındalık oluşturan böylesi bir etkinliği gerçekleştiren Özel Eğitim Bölümümüzü ve öğrencilerimizi kutluyorum. Hayat hep birlikte daha güzel." dedi. - UŞAK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Uşak Üniversitesi, Spor, Uşak, Engelliler, Etkinlik, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uşak Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü, 'Hayatın Ritmini Sporla Yakala' Etkinliği Gerçekleştirdi - Son Dakika


11:35
Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:26
Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:25
Murat Kurum, İstanbul'da Ulaşım ve Kentsel Dönüşüm İçin Çalışacak Murat Kurum, İstanbul'da Ulaşım ve Kentsel Dönüşüm İçin Çalışacak
11:21
Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14
Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
11:00
Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacakları bir ders verdiler Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacakları bir ders verdiler
10:50
Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti
10:44
Anlaşma tamam! Mbappe Real Madrid yolunda Anlaşma tamam! Mbappe Real Madrid yolunda

Son Dakika
11:35 Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:25 Murat Kurum, İstanbul'da Ulaşım ve Kentsel Dönüşüm İçin Çalışacak
11:21 Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14 Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
10:50 Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti
10:44 Anlaşma tamam! Mbappe Real Madrid yolunda
10:41 Dolar/TL Haftaya Değer Kazancıyla Başladı
10:38 Gram altın 1.950 liradan satılıyor
10:33 Mikdat Kadıoğlu "diploması sahte" dedi, hava tahmincisi Kerem Ökten'den küfürlü paylaşım geldi
10:15 "Sakat mısın?" sorusuna Davinson Sanchez'den görülmemiş tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 11:55:33. #1.12#
SON DAKİKA: Uşak Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü, 'Hayatın Ritmini Sporla Yakala' Etkinliği Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement