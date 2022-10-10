Uşak yerel haberi | Uşak jandarmasından erkeklere 'Kadına El kalkamaz' eğitimi - Son Dakika
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Uşak yerel haberi | Uşak jandarmasından erkeklere 'Kadına El kalkamaz' eğitimi

10.10.2022 12:10
Uşak yerel haberi | Uşak jandarmasından erkeklere 'Kadına El kalkamaz' eğitimi

Uşak haberi... Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulubey ilçesine bağlı Omurca köyünde vatandaşlara HAYDİ ve KADES uygulaması ile ayrıca 75 erkeğe de "Kadına El Kalkamaz" mottosu ile eğitim verdi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulubey ilçesine bağlı Omurca köyünde vatandaşlara HAYDİ ve KADES uygulaması ile ayrıca 75 erkeğe de "Kadına El Kalkamaz" mottosu ile eğitim verdi.

Konu ile ilgili olan Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından; Ulubey İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Omurca Köyünde, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde 140 vatandaşımıza HAYDİ uygulaması,65 kadın vatandaşımıza KADES uygulaması tanıtılmış ve de 75 erkek vatandaşımıza 'Kadına El Kalkmaz' mottosu ile 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hakkında bilgilendirme yapılmış, 40 çocuğumuza hayvan sevgisi aşılamak için köpek unsurlarımız tarafından gösteri yapılarak hayvan temalı boyama kitabı ve balon dağıtılıp sokak hayvanlarını yemleme faaliyeti icra edilmiştir" denildi. - UŞAK

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Kaynak: İHA

Jandarma, Ulubey, Uşak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uşak yerel haberi | Uşak jandarmasından erkeklere 'Kadına El kalkamaz' eğitimi - Son Dakika

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