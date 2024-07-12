Uşakspor Uşak Belediyesi bünyesine katıldı

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(UŞAK) - Uşak Belediye Başkanlığında düzenlenen törende Uşakspor Ural Aküzüm'den devralınarak, Uşak Belediyesi bünyesine girdi. Uşakspor A.Ş. Uşak halkına kazandırıldı ve yeni dönemdeki Başkanı ise iş insanı Necati Köksal oldu.

Uşakspor'da devir teslim töreni gerçekleşti. Uşakspor Ural Aküzüm'den devralınarak, Uşak Belediyesi bünyesine girdi. Uşakpor'u Uşak halkına kazandıracağını belirten CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın uğraşları sonucu takım Ural Aküzüm'den satın alınarak, devir işlemleri tamamlandı.

Özkan Yalım,"Söz verdiğimiz gibi takımımızı memleketimize döndürdük ve belediyemiz bünyesine kattık. Takımımız ikinci lige çıkmak adına ayaklarını yere sağlam basarak her türlü çalışmayı yapacak ve bizleri gururlandıracak buna inanıyorum, bundan böyle halkımızın da ailece kendi stadında kendi takımını izleyeceğini ve desteklerini gösterecek, halkımıza futbol zevkini kendi evinde ve kendi ortamında yeniden yaşatacağız" diye konuştu.