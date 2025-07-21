Usta Tatlıcıya Vefa

Adana'nın Kozan ilçesinde, tarihi çarşıda bulunan ve ilçede vefat eden vatandaşların lakaplı fotoğraflarının yer aldığı "Ölüler Kıraathanesi" bu kez anlamlı bir vefa örneğine ev sahipliği yaptı. Kıraathanede 40 yıl boyunca tatlıcılık yapan merhum Mustafa Güney'in çıraklığını yapan Cumali Yapıcı, ustasının ölüm yıl dönümünde kendi elleriyle tatlı yaparak esnaf ve mahalleliye ikram etti.

Cumali Yapıcı, 10 yaşında çırak olarak girdiği ve 40 yıl boyunca yanında çalıştığı "Tatlıcı Mustafa" olarak bilinen Mustafa Güney'in vefatının sene-i devriyesinde duygusal anlar yaşadı. Güney'in eşi ve ailesi de bu anlamlı vefa örneğinde duygu dolu anlar yaşarken, esnaf da "Ölüler Kıraathanesi"nde Kur'an okuyarak hem merhum Güney hem de ilçede hayatını kaybeden vatandaşlar için dua etti.

Kıraathane sahibi Nejat Karataş, "Burası ilçemizde simge haline gelen ve yaklaşık 900'e yakın vefat eden vatandaşımızın lakapları ve fotoğraflarının yer aldığı bir kıraathane. Esnafımızdan Mustafa Güney geçen yıl vefat etti. Yanında 40 yıl çalışan Cumali ise vefa örneği göstererek Kur'an okuttu, tatlı ikramında bulundu. Allah kabul etsin" dedi.

Merhum Mustafa Güney'in eşi Serpil Güney de duygu dolu anlar yaşadığını kaydederek, "Eşim 45-50 yıllık esnaftı. Cumali'yi çok severdi, 10 yaşından beri yanımızdaydı. Kozan'da vatandaşlar da onu çok severdi. Vefa gösterdi, duygulandık. Eşim esprili, güler yüzlü bir insandı. Hatta bir gün Cumali'ye nerede olduklarını sordum, 'mezarlıktayız' dedi. Ne yaptıklarını sorunca 'size mezar bakıyoruz' diye espri yaptı. Allah rahmet eylesin, çok iyi bir insandı."

Ustasına olan bağlılığını dile getiren Cumali Yapıcı ise, "5 yıl önce bana, 'oğlum ben ölürsem burada sen tatlı dağıtacaksın' demişti. Ben de söz verdim. 10 yaşından beri yanındaydım. Çok iyi bir insandı, Kozan'da herkes severdi. Benim için bir görevdi ve sözümü tuttum" dedi. - ADANA