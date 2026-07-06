Usta Tiyatrocu Zihni Göktay Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Usta Tiyatrocu Zihni Göktay Hayatını Kaybetti

Usta Tiyatrocu Zihni Göktay Hayatını Kaybetti
06.07.2026 10:13
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81 yaşında hayatını kaybeden Göktay, Türk tiyatrosuna damga vurmuş bir isimdi.

Rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay, hayatını kaybetti.

Unutulmaz bir çok yapımda yer alan usta oyuncu Zihni Göktay rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 81 yaşında hayata gözlerini yuman Göktay'ın acı haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Öte yandan 3 yıl önce hayat arkadaşı Sevinç Göktay'ı kaybeden Göktay huzurevinde kalıyordu. Sanatçının kızı Zeynep Göktay Dilbaz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babasının vefat ettiğini belirterek, "Sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen, yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp, çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmedi. Seyircisi, sevenleri ve hayatına dokunduğu herkes tarafından büyük bir sevgiyle kucaklandı. Babamız adına bu süreçte ilgi gösteren, arayanı soran ve yanında olan herkese gönülden minnettarız" dedi.

Zihni Göktay kimdir

2 Aralık 1945'te İstanbul'da doğan Zihni Göktay, Pertevniyal Lisesinden mezun oldu. 1964-1973 yılları arasında Ankara Meydan Sahnesi'nde çalışan usta oyuncu 1973 yılında İstanbul Şehir Tiyatrosu'na 72 oyunda rol aldı. Birçok filmde seslendirme yapan Göktay, "Tosun Paşa", "Meraklı Köfteci", "Atla Gel Şaban", "Fahriye Abla", "Hababam Sınıfı Merhaba", "Hababam Sınıfı Askerde" gibi filmlerde de rol aldı. Göktay, tiyatro sahnesinde "Lüküs Hayat" operetindeki performansıyla geniş kitlelere ulaşmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Usta Tiyatrocu Zihni Göktay Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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