Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Anıtkabir\'i ziyaret etti

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç, Mahkemenin 79'uncu kuruluş yıl dönümü münasebetiyle üye ve raportörlerin katılımıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Güleç, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda, hukukun üstünlüğünü korumak için çalışacaklarını belirtti.

08.07.2024 10:48
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Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç, Mahkemenin 79'uncu kuruluş yıl dönümü münasebetiyle üye ve raportörlerin katılımıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç, Uyuşmazlık Mahkemesinin 79'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkanvekili Kenan Yaşar, üye, raportör ve personelin katılımıyla Anıtkabir'i ziyareti etti. Programda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Güleç, Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri imzaladı.

Başkan Güleç Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı:

"Hak arama özgürlüğünü sağlamak, hakkın tesisini yerine getirmek ve hukukun üstünlüğünü korumak için var gücümüzle çalışacağımızı bilmenizi istiyoruz. Uyuşmazlık Mahkemesinin mensupları olarak bizlere kazandırdığınız Cumhuriyet'imiz için şükranlarımızı sunuyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

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