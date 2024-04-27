Uyuşturucu madde satıcısı ile 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Yerel

Uyuşturucu madde satıcısı ile 6 şüpheli yakalandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucusu satıcı dahil olmak üzere 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda toplamda 7,6 gram metamfetamin maddesi, 1,48 gram kannabinoid (Bonzai) maddesi ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer şüphelilere yasal işlem başlatıldı.

27.04.2024 20:09
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Uyuşturucu madde satıcısı ile 6 şüpheli yakalandı

BİLECİK - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucusu satıcı dahil olmak üzere 6 şüpheli yakalandı.

Gölpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 0,27 gram metamfetamin maddesi, 0,54 gram kannabinoid (Bonzai) maddesi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (Bong) ele geçirildi. Haklarında; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda şahıslara uyuşturucu madde satan 1 şüpheli şahıs tespit edilerek evinde yapılan aramada; 7,33 gram metamfetamin maddesi, 0,94 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 2 adet uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan aparat (Bong) ele geçirildi. Konuyla ilgili uyuşturucu satıcısı ve 4 şüpheli şahıs yakalandı. 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçu kapsamında adli makamlara sevk edilen uyuşturucu madde satıcısı Gölpazarı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli şahsa ise; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Gölpazarı, Bilecik, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uyuşturucu madde satıcısı ile 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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