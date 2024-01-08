Uyuz hastalığının tedavisi kolaylaştı

MUĞLA - Muğla'da uyuz hastalığı vakasında artış görülürken, hastalığın geleneksel tedavi yöntemlerinin geçmişte kaldığı, tedavinin artık daha da kolay olduğu açıklandı.

Uyuz hastalığında önceki yıllarda geleneksel tedavi yöntemlerinin uygulandığı, günümüzde ise yeni çıkan ilaçların uyuz hastalığındaki parazitleri bulup felç ettiği ve tedavinin daha da kolaylaştığı açıklandı.

Uyuz hastalığında tedavinin kolaylaştığını belirten Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Arslan Yürekli, "Uyuz hastalığı, yani skabiyes son zamanlarda polikliniklerimizde sıkça gördüğümüz bir hastalık. Bizler daha öncesinde bu hastalığın tedavisinde sadece sürme ilaçlar kullanıyorduk. Yani hasta boyundan aşağı bütün ilacı sürüyor ve belli bir süre bekliyordu. Artık tedavide elimiz daha güçlü, tedavide oral tabletlerde kullanabiliyoruz. Ne yapıyor bu oral tabletler? Paraziti buluyor ve felç ediyor. Bu sayede paraziti öldürüyor, hastanın her yerini ilaç sürme gerekliliğini ortadan kaldırıyor, güvenle bu ilacı kullanabiliyoruz. Uyuz tedavisinde artık daha güçlüyüz" dedi.